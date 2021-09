Mladenci iz SAD-a postali su viralna senzacija na TikToku zahvaljujući genijalnoj ideji s vjenčanja. Naime, tradicionalnu djevojčicu s cvijećem zamijenili su - mladićem s pivom, prenosi LadBible.

Mladoženja Brendan objavio je video u kojem je njegov bosonogi prijatelj prije izlaska mladenke dijelio hladno pivo gostima i na njih bacao latice cvijeća. Na taj način uzvanici su mogli nazdraviti mladencima dok su jedno drugom izricali sudbonosno "da".

Brendan je rekao da je njegov prijatelj bio "najbolji mladić s pivom ikad", a s tim se teško ne složiti. Njegov je video pregledan više od 5,6 milijuna puta, dok su mnogi korisnici TikToka u komentarima poručili da će mu ukrasti ideju za vlastito vjenčanje.

"Urnebesno i jedinstveno. Sviđa mi se koncept opuštenog vjenčanja, uz humor i piće", "Najbolja ideja ikad. Ako se ikad udam, imat ću svog mladića s pivom", "Sviđa mi se što su i mladoženja i mladenka ovo htjeli na svom vjenčanju, sjajno", poručili su.

Neki komentatori su primijetili i da su mladenci izabrali, najblaže rečeno, netradicionalnu pjesmu dok se njihov prijatelj probijao do oltara s pivom i cvijećem. Radi se o akustičnoj verziji pjesme "Get Low" koju izvode Lil Jon & The East Side Boyz.