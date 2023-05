Portugalac Hugo Lopes uletio je automobilom na odjel hitnog prijema bolnice u Cascaisu u znak prosvjeda zbog, kako je to rekao, nedostatka zdravstvene skrbi. Incident se odvio 7. svibnja (nedjelja) oko 14 sati, a Lopes prilikom nesvakidašnjeg ispada nikog nije ozlijedio te je naposljetku priveden.

Svoje je djelo pritom prenosio na Facebooku, pa su tako njegovi pratitelji, između ostalog, mogli doznati i da je svojedobno operiran nakon čega je, prema njegovu tumačenju, posto žrtvom manjka adekvatne zdravstvene brige u tri privatne bolnice.

"Još uvijek užasno patim. Napustio me zdrav razum i svjestan da ću sada napraviti s*anje i završiti u zatvoru", rekao je tijekom prijenosa.

Na prozor automobila zalijepio je i dva isprintana papira te je na jednom upitao "Zanima me zašto me se sustavno diskriminiran u ovoj bolnici? Dvije i pol godine tražim pomoć!"

Portal Journal de Noticias je u članku pojasnio kako je Lopes Hugo operirao hemoroide te da je taj zahvat, kako je to rekao, "označio početak dugotrajne patnje".

Uputio je i izravan apel ministru zdravstva Manuelu Pizarru, pa opisao kako je, citiramo ga, "skakao s konzultacije na konzultacije", te da je na jednu morao dodatno čekati zbog računalne greške. "

"Jednom prigodom su me u bolnici u Cascaisu primili u 8 ujutro jer mi se temperatura spustila na 34,5. Prepisali su mi natrijev klorid i to me uspaničilo. Napravio sam čak osam pretraga kod privatnika i rečeno mi je da nemam fizičkih problema. A ja se osjećam baš kao da umirem. Ne želim živjeti u ovoj patnji", također je rekao tijekom prijenosa na Facebooku.

Na jednom od isprintanih papira je ustvrdio da od studenog 2020. godine ne može normalno vršiti nuždu, dakle otkako podvrgnut spomenutoj operaciji hemoroida u privatnoj klinici.

U četvrtak, 18. svibnja, je na Facebooku napisao novi status u kojem je istaknuo da pati sa svakim zalogajem, da mu pritisak u crijevima stvara bol, te je ponovio kako osjeća da nema više vremena.

---