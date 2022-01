Korisnica TikToka skrivena iza nadimka "diyBreakUp" ispričala je nedavno na svome kanalu da je svojedobno bila prisiljena prekinuti sa zaručnikom zbog nevjere. Da joj se nešto odvija iza leđa, s vremenom je shvatila po jednom detalju, a kaže da je njezin dragi iznenada promijenio način na koji je ljubi:

"Čim sam primijetila da me ljubi na drugačiji način, trebala sam znati da me vara. Ma sjećam se toga kao da je bilo jučer kada je jedne večeri došao kući i poljubio me poput nekog stranca.

Rekao mi je tada da sam paranoična, da samo tražim neki povod da se na njega naljutim, ali trebala sam već tog trenutka znati bolje.

Ne, stil ljubljenja nije nešto što se mijenja osim ako to ne činite s drugom osobom, to nije nešto što tek tako odlučiš promijeniti jednog jutra", ispričala je ta djevojka s kojom su se, zanimljivo, brojne korisnice te društvene mreže odmah složile.

"O, da. Da te netko vara, možeš odmah osjetiti i po novoj energiji kojom zrače, a ta energija dolazi od osobe s kojom provode vrijeme", nadovezala se na to jedna cura, dok je druga dodala:

"Preljubnike odaje i to što iznenada počnu u razgovoru koristiti nove fraze. Naprosto počnu kopirati kako se ta nova osoba u njihovim životima izražava".