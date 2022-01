"Covid uzrokuje masu respiratornih simptoma koji dovode do velikog broja smrtnih slučajeva. Ali postoje i prilično značajni vaskularni problemi koji se javljaju kod muškaraca. Erektilna disfunkcija može dovesti i do smanjenja penisa", kazao je na to i ugledni urolog Charles Welliver, čije je rečenice sredinom siječnja prenio New York Post.