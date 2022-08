Raznoraznih bizarnosti s jadranskih plaža može se čovjek nagledati svakoga ljeta samo ako prati objave na društvenim mrežama. U subotu su, recimo, na Facebook stranici "Uživo sa slavonskih prometnica" osvanule fotografije s jedne plaže na Murteru gdje je neki turist, valjda doslovno shvativši izraz "prvi red do mora", svoga Fiata Grande Punta parkirao doslovno na samom ulazu u more, odnosno u plićaku.

'Jel' mu netko rekao da je to Punto, a ne podmornica?'

"Pozdrav… Nije Slavonija nego Murter. Nisam mogla izdržat, a da ne pošaljem nekome, da svi vide koliko su ljudi postali bezobrazni i bahati. Nisu dovoljni divlji putevi uz plažu da bi se autom došlo do plaže, nego eto krenulo se vozit i po plaži ali ne dugo", napisala je žena koja je objavila fotografije.

Naravno, komentari su bili duhoviti i ironični.

"To je zato što mu svi za auto kažu - aaaa, dobra bijela lađa!", napisao je netko.

Drugi je dometnuo: "To ti je ono kad uplatiš apartman tik do mora, to je sve u cijeni."

Jedan komentar je glasio: "Jel' mu netko rekao da je to Punto, a ne podmornica?"