Bivša glasnogovornica Donalda Trumpa, Stephanie Grisham (45), provela je četiri godine u Bijeloj kući, tijekom kojih je najviše surađivala s prvom damom Melanijom, a sada je odlučila svoje iskustvo s njima podijeliti s javnosti.

Grisham uskoro objavljuje memoare u kojima iznosi neke od najsočnijih detalja za vremena služenja Trumpovima. Knjiga "I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House" trebala bi izaći 5. listopada. Knjiga o bivšem predsjedničkom paru, Donaldu i Melaniji Trump, već izaziva kontroverze nakon što su se američki mediji dočepali dijela informacija iz nje.

Američki mediji tvrde da Grisham optužuje bivšeg američkog predsjednika za zlostavljanje osoblja te otkriva seksualne komentare koje je davao na račun na mlade pomoćnice.

Afera sa Stormy Daniels

Bivši američki predsjednik nije bio sretan nakon što je porno zvijezda Stormy Daniels opisala oblik njegovih genitalija, uspoređujući ih s gljivom. Daniels je u knjizi iz 2018. o svojoj aferi s bivšim predsjednikom napisala: "Ležala sam, iznervirana što me j*** tip s ku*** poput lika gljive u Super Mariju".

Trump je potom odmah pozvao svoju glasnogovornicu da ustraje u tome da njegovo spolovilo nije malo, niti u obliku gljive.

Grisham također piše da je bivši predsjednik jednom pitao njenog bivšeg dečka Maxa Millera, također Trumpovog pomoćnika, je li dobra u krevetu, piše Daily Mail.

Afera Stormy Daniels, piše Grisham, "oslobodila" je Melanijinu osvetu dok je pokušavala proturječiti svom mužu u javnosti. Kad je Grisham u vrijeme afere sastavila tweet u kojem je zatražila privatnost, rekavši da će se Melania usredotočiti na svoju ulogu prve dame, supruge i majke, Melania je izbrisala tweet riječi "supruga".

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Grisham je bila Trumpova glasnogovornica od srpnja 2019. do travnja 2020. godine, pri čemu tih 12 mjeseci nikada nije održala konferenciju za novinare. Potom se vratila na svoju prijašnju ulogu glasnogovornice prve dame Melanije od travnja 2020. do siječnja 2021., a s tog je mjesta odstupila 6. siječnja u svjetlu pobune na Kapitoliju.

'Samo oštro pred kamerama'

Osim toga, u svojoj knjizi Grisham prepričava susret Trumpa i Vladimira Putina u Japanu 2019. godine. Tada je Trump ruskom predsjedniku rekao da "samo oštro govori pred kamerama".

"Postupit ću s vama žešće. Ali to je za kamere, a nakon što oni odu, razgovarat ćemo. Razumiješ", kazao je Trump ruskom predsjedniku.

Grisham je tvrdila da je uprava obavijena kulturom laži. "Ležerno nepoštenje filtriralo se kroz Bijelu kuću kao da je u sustavu klimatizacije", rekla je.

A tijekom 2019. godine, kada Trump nije htio otkriti prirodu posjeta medicinskom centru Walter Reed, Grisham nagovještava da je bio na kolonoskopiju, ali nije to htio objaviti i postati predmet zbijanja šala.

'Bio je previše zaokupljen vlastitim egom'

Trump je mogao iskoristiti svoj ured kako bi skrenuo pozornost na preventivni postupak i spasio živote, ali "kao i s covidom, bio je previše zaokupljen vlastitim egom i vlastitim zabludama o svojoj nepobjedivosti', piše Grisham.

A bivši predsjednik i prva dama nisu sretni ovom knjigom i navodima koji se u njoj nalaze.

"Iza ove knjige stoji očita namjera. To je pokušaj iskupljenja nakon lošeg rada na mjestu tajnice za medije, neuspjelih osobnih odnosa i neprofesionalnog ponašanja u Bijeloj kući. Neistinom i izdajom nastoji steći relevantnost i novac na račun gospođe Trump", poručili su iz ureda bivše prve dame.

"Znala sam da će Donald prije ili kasnije htjeti da kažem javnosti nešto što nije istina i zbog čega ću zvučati kao luđakinja", odgovorila je Stephanie na te kritike u knjizi i objasnila zašto nije vodila konferencije.