Parkiranje u Dalmaciji u ljetnim mjesecima uvijek je zanimljivo jer nikad ne znate što vas čeka.

Dokaz tomu su i fotke Mercedesa zagrebačkih tablica koje su završile na Facebook stranicama Prometne zgode i nezgode te Dnevna doza prosječnog Dalmatinca. Naime, vlasnik je parkirao svog limenog ljubimca na šljunčanoj plaži, tik uz more.

"Parkiranje u prvom redu do mora", stoji u opisu fotke.

Inače, prizor je snimljen na Čiovu, a izazvao je lavinu reakcija na Facebooku.

"Misli da je na Jarunu", "Ono kad Purger ide šarmirati Čehinju", "Next level rezervacije mjesta na plaži. Ručnik s kamenom je totalno 2019.", "Izašao bi on prije zore da se nije ukopao na plaži. Vučna služba jedino rješenje", "Sinoć je bilo: more, mjesec, zvijezde, ljubav, a jutros: Bog, mater, vučna služba, sajla", neki su od komentara.