BIJEG OD PSIHIČKIH PROBLEMA / Ona stvara hiperrealistične portrete životinja: Možete li vjerovati da se ne radi o fotografijama?

Talentirana Kanađanka Caileigh Lambie (19) stvara hiperrealistične slike životinje koje bi mogle proći pod fotografije. Tinejdžerica je počela crtati s 13 godina, što joj je predstavljalo bijeg od problema s mentalnim zdravljem. Životinje su ju oduvijek zanimale, a posebno joj se sviđaju jedinstvene osobine svake vrste, kao i emocije koje može prenijeti kroz slike. Za dovršavanje djela trebaju joj dva do tri tjedna, no oni kompleksniji radovi zahtijevaju do pet tjedana rada. Umjetnica koristi akrilne boje na platnu ili drvu, završavajući svaku sliku slojem satenskog laka kako bi ju zaštitila od oštećenja. Caileigh se nada da njeni portreti mogu podići svijest i skrenuti pozornost na očuvanje vrsta divljih životinja.