Svećenik odbio doći na sprovod i gađao kuvertom unuka pokojnice jer u nju nije stavio dovoljno

Ako je istina ono što je Poljak Paweł Hein prepričao tamošnjim medijima, svećenik Andrzej Jarosiewicz iz mjesne župe u Węgliniecu baš se grozno ponio prema njegovoj ožalošćenoj obitelji.

Naime, bijesan što Hein u kuvertu nije stavio dovoljno novca, odbio je na drugi svijet ispratiti gospođu Władysławu, koja je nekoliko dana prije Božića umrla u 82. godini,

"Moja baka je bila vjernica. Sve dok su joj noge to dopuštale, svake nedjelje je išla u crkvu. Kasnije su joj ostale samo mise na televiziji, ali je svećenika rado dočekivala u svom domu", započeo je priču Hein te dodao da je uvodni razgovora sa svećenikom protekao u normalnom tonu.

"U početku je to bio normalan razgovor, raspitivao se o baki. No, na kraju nas je obavijesti da ljudi izdvajaju 800 PLN (oko 190 eura) za sprovode. Kada ga je supruga na to upitala je li u pitanju standardizirani cjenik ili je građanima ostavljeno na volju da daju koliko mogu ili žele, počeo je vikati na nas i rekao nam da odemo", nastavio je Hein te istaknuo da njegova obitelj u tom trenutku nije bila pri novcu.

U nadi da se predomislio, dva dana kasnije unuk je posjetio svećenika s omotnicom u koju je stavio 400 zlota (oko 95 eura), ali je to dovelo do incidenta.

"To je bilo sve što smo si u tom trenutku mogli priuštiti. Ušao sam u župu i predao svećeniku kuvertu. Na to mi je odvratio "Bog vas blagoslovio" i otišao. Međutim, iznenada je dotrčao za mnom, bacio prema meni kuvertu i poručio mi da nađem drugog idiota koji će pokopati baku za taj iznos", prepričao je muškarac i dodao:

"Usto mi je rekao da će otkazati sprovod i zalupio mi vrata pred nosom. Ostao sam bez riječi. U istoj sam župi pokopao oca i majku te su građani ondašnjem svećeniku davali koliko su mogli, nije bilo govora o novcu".

Sprovod je naposljetku održan 23. prosinca, ali Jarosiewicz ipak nije bio taj koji je vodio misu. Obitelj je drugog svećenika pronašla u sasvim drugoj župi, u 25 kilometara udaljenom Lubanu. Unatoč tome što je morao putovati, taj svećenik nije htio ni čuti za naknadu te je Hein morao doslovno inzistirati da uzme tih devedesetak eura.

"Pristao sam doći na sprovod jer mi je tako nalagala ljudskost", kazao je, između ostalog, svećenik iz Lubana, koji je novinare portala Wiadomosci zamolio da ostane anoniman.

Jarosiewicz je s druge strane zaprijetio tužbom.

"Ti su se ljudi nepošteno ponijeli prema meni te ću ih tužiti za klevetu", rekao je i naglasio da je novac tražio jer je se sprovodi ne organiziraju sami od sebe te da je potrebno platiti ljude uključene u proces.