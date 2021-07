Potreba mladih ljudi da se eksponiraju na društvenim mrežama uz raznorazne šale i podvale, u zadnje vrijeme prvenstveno na TikToku, završila je u ovom slučaju u suzama po glavnog junaka sljedećeg videa, ali i po dvoje njegovih suradnika.

Sud u Casablanci dodijelio mu je tri godine zatvorske kazne, dok su "sporedni glumac" i djevojka koja je snimala taj skeč dobili po dvije! Na presudu se nije moguće žaliti, pa će ti mladi ljudi dio svojih najljepših godina provesti iza rešetaka.

Vozač tramvaja dobio je 40 tisuća marokanskih dirhama u odšteti (nešto više od 28 tisuća kuna), a na društvenim mrežama se povela rasprava je li kazna doista primjerena zločinu.

Naime, neimenovanim mladim ljudima palo je na pamet prekinuti tramvajski promet, i to tako što su na prugu postavili stol na koji je mladiću stigla kava.

Vozač je uspio u posljednji trenutak zakočiti, no ono što su autori ocijenili smiješnim, sud je, između ostalog, opisao kao ugrožavanje putnika, a u obzir je uzeo i da je vozač do kraja života mogao ostati istraumatiziran da je došlo do tragedije.