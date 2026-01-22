Sučelio je divovske bodybuilderice i muškarce patuljastog rasta, video ruši internet

Poznati američki fitness influencer i YouTuber Jesse James West, kojeg na društvenim mrežama prati više od 8,5 milijuna korisnika, ponovno je uzburkao javnost zahvaljujući svom jedinstvenim pristupom sadržaju.

West je, naime, u nedjelju objavio video koji je za sada prikupio čak četiri milijuna pregleda jer je organizirao nesvakidašnje natjecanje u snazi pod nazivom "Ženski divovi vs. Najjači patuljci".

S jedne strane organizirao je tim impresivno građenih djevojaka, koji su činile istaknute fitness influencerice i bodybuilderice Myya, Britt, Emily, Lucie i Natasha, dok je s druge strane okupio je momčad snažnih patuljaka, sastavljen od poznatih powerliftera i sportaša kao što su Tom, Jeremy Smith, Kalil, Daniel i Lorenzo.

Video, snimljen u dokumentarističkom stilu uz nadzor sigurnosnih stručnjaka, zamišljen je kao eksperiment koji testira granice ljudske snage na neočekivan način.

Natjecanje se sastojalo od šest iscrpljujućih disciplina, uključujući čučnjeve s utegom, povlačenje G-klase teške gotovo tri tone, mas-hrvanje, mrtvo dizanje (deadlifting), potezanje užeta i hrvanje.

Već je od samog početka bilo je jasno da će borba biti neizvjesna. Iako su djevojke imale očitu prednost u visini, dosegu i ukupnoj tjelesnoj masi, muškarci su demonstrirali nevjerojatnu snagu u odnosu na svoju težinu, što se posebno vidjelo u disciplinama s utezima.

Pobjeda biomehanike i reakcija Elona Muska

Jedan od ključnih trenutaka natjecanja odvio se tijekom izvođenja dizanja utega iz čučnja.

Dok je Myya iz ženskog tima postavila impresivan osobni rekord podigavši 227 kilograma, Lorenzo iz muškog tima nadmašio ju je s nevjerojatnih 265 kilograma, pa su gledatelji brzo uvidjeli biomehaničku prednost koju niži sportaši imaju u određenim vježbama

Video je eksplodirao na društvenim mrežama, a dodatnu pažnju privukao je kada je na isječak o natjecanju na platformi X reagirao i Elon Musk jednostavnim emojijem smijeha.

Njegova reakcija pokrenula je lavinu komentara i rasprava o razlikama u snazi među spolovima, egu u sportu i predrasudama vezanim uz fizički izgled.

Iako je natjecanje obilovalo prijateljskim prozivkama, cijeli događaj protekao je u tonu međusobnog poštovanja, a natjecatelji su si međusobno čestitali nakon svake discipline.

Nakon izjednačenog rezultata kroz šest rundi, pobjednik je odlučen u posljednjoj disciplini, nakon nošenja protivničkog člana na ramenima, gdje je tim muškaraca odnio konačnu pobjedu.

Viralni projekt savršeno se uklopio u prepoznatljivi stil Jesseja Jamesa Westa, koji je izgradio karijeru na sličnim serijalima.

Njegov cilj je pokazati da snaga dolazi u svim oblicima i veličinama, a ovim je videom to još jednom i dokazao, potaknuvši milijune ljudi da preispitaju vlastite pretpostavke o tome što znači biti snažan.