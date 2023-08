Srpska influencerica koja na TikToku objavljuje sadržaj pod imenom "likedajana" snimila je smiješan video pod nazivom: "Što u Rovinju možete s 10 eura?".

"Evo što možete raditi s 10 eura u Rovinju", započela je objavu. Zatim se na snimci vidi kako ona stoji u moru i baca kamenčiće, grli drvo i sjedi na klupi zamišljena.

Napisala je: "Kad me rodbina prvo pita: 'Jel' skupo u Rovinju", djevojka je na simboličan način odlučila pokazati kakve su cijene u tom istarskom gradu.

Snimka djevojke koja se osvrnula na visoke cijene na Jadranu (o kojima možemo svakodnevno čitati na portalima) je mnoge nasmijala, a i skupila je više od milijun pregleda.

"Platila parking i to je to", "Nasmija me slatko", "Možeš se slikati", "Uživanje u Rovinju nema cijenu", "Doslovno", samo su neki od komentara ispod njezine objave.