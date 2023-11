Ako slučajno pratite kako žive Irci i što sve objavljuju na društvenim mrežama, ha onda ste mogli primijetiti da je najpopularnija objava na njihovoj strani Reddita cjenik iz restorana Wishbone u Dublinu.

Zabilježila su ga dvojica prijatelja koji su neki dan napustili lokal nakon što su pogledali cijene na meniju te se zgrozili spoznajom da je uz hamburger od 16 eura (122 kune) potrebno izdvojiti daljnjih sedam eura za naribane krumpiriće oblikovane u male cilindre (Tater Tots), 3,5 eura za umak od sira i još pedeset centi za dodatnu porciju soli.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugim riječima, objed za jednog stajao je sveukupno 27 eura (203 kune), i to bez piva ili soka.

"Pogledali smo jelovnike, ustali i otišli", napisao je autor te objave, koja je u međuvremenu dobila najveći broj takozvanih goreglasova u posljednjih tjedan dana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svemu je dodao da je mjesto bilo poluprazno, a zanimljivo je da su mnogi u komentarima pohvalili negovu odluku i naveli da je napuštanje objekta najbolji način da gosti iskažu negodovanje zbog visine cijena.

"Nije u pitanju samo Dublin. Bio sam prije tjedan dana u Amsterdamu, jedan restoran je tražio 9,50 € za dvije kriške tosta s džemom. Također sam ustao i otišao", nadovezao se na to drugi korisnik Reddita.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da budemo do kraja pošteni, neki su upozorili autora objave da je pomfrit bio uključen u cijenu hamburgera (on je to opovrgnuo, op.a.), ali čak i da je tome bilo tako, mnogu su iskazali nezadovoljstvo smjerom u kojem tamošnje ugostiteljstvo odlazi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Visoke cijene su jedna stvar. Ali plaćati sve više i više za sve lošiju hranu je ono što me osobno pogađa. Kvaliteta hrane se pogoršala na puno mjesta", naveo je još jedan od Iraca.

Inače, u Hrvatskoj su javnosti proteklih godina dosta varirale brojke vezane uz broj Hrvata koji danas žive u Irskoj, a na stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske se navodi da ih je tamo oko dvadeset tisuća.