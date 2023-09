Korisnik TikToka Mladen Lazović objavio je u nedjelju još jedan dokaz da drskostima trgovaca naprosto nema kraja.

Da skratimo priču, u nekoj od tamošnjih trgovina jednom "marketinškom stručnjaku" palo je na pamet na pojedine proizvode postaviti ceduljice s natpisima "bolje cijene" i tako pokušati kupce navesti na misao da su naletjeli na sjajnu ponudu, na sniženja kakva ne smiju propustiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, Lazović je odmah shvatio da je u pitanju još jedna besramna prijevara te je korisnicima te društvene mreže prikazao da su "boljim cijenama" samo prekrivene one "stare", u novčić identične.

Lazovićeva snimka do ovog je trenutka skupila oko 800 tisuća pregleda, izazvala niz reakcija, a ukrasio ju je audiozapisom izvjesne gospođe Živane, koja je svojedobno do neba zahvaljivala političarima zato što su joj nakon 40 godina čekanja napokon asfaltirali put do kuće.

Video je u utorak dočekao objavu i na Redditu, a prizor je jedan od korisnika prokomentirao riječima "Mi smo stvarno Monty Pythonovci".

Tekst se nastavlja ispod oglasa