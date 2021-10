Jednog dana, kada ova civilizacija propadne, pitam se koliko će nedoumica i problema budućim arheolozima donijeti ovaj epitaf.

Kaže to objava na Twitteru korisnika nadimka Lodger Limansky, koji je na nekom srpskom groblju naišao na pravi raritet - na pjesmu Celine Dion "My heart will go on" - ali prevedenu na srpski i napisanu po Vuku Karadžiću.

"Evri najt in maj arms, aj si ju aj fil ju..." - kaže prvi stih na tom nadgrobnom spomeniku o kojem su se raspisali i tamošnji mediji.

"Na groblju nikome nije do smijeha, ali se ovo ne može opisati riječima, ovo je najurnebesniji natpis ikad!", piše u svom naslovu portal Republika, dok u naslovu portala Srbija danas stoji da, citiramo, ljudi padaju od smijeha kada prođu.