DA VAM NE BI PALO NA PAMET / Snimao je mobitelom u kinima filmove i oštetio industriju za više od dva milijuna eura, sudac mu je upravo izrekao kaznu

Nicolaveci je mobitelom snimio tri filma, The Railway Children Return, Where the Crawdads Sing i Hustle, a skinuti su preko 150 tisuća puta