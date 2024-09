Slučajno? Ovo su razlozi zašto vjerujemo da petak 13. doista sije nesreću i tragedije

Radi se o datumu koji strahom obavija srca praznovjernih, toliko da mnogi čak izbjegavaju vjenčanja, putovanja ili organiziranje poslovnih sastanka na taj dan, piše Mirror. Reper Tupac je poginuo na petak 13. 1996. godine, a na ovaj je dan bombardirana i Buckinghamska palača.

Kako je sve počelo?

Postoje brojne teorije o podrijetlu petka 13. i njegove povezanosti s nesrećom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jedna je teorija da ovaj strah potjeće od ranog kršćanstva jer je Isus Krist bio razapet u petak, a Juda Iškariotski je bio 13. gost na posljednjoj večeri. Drugi tvrde kako je ovaj datum povezan s francuskim kraljem Filipom IV., koji je upravo tada naredio uhićenje stotina vitezova templara 1307. godine.

U nordijskoj mitologiji, Frigga, božica ljubavi i plodnosti, proglašena je vješticom i zabranjena kada su se plemena preobratila na kršćanstvo. Legenda kaže da bi zato svakog petka zlobna božica sazvala vraga i jedanaest dodatnih vještica (ukupno njih 13) i smišljala zla djela za nadolazeći tjedan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stoljećima je u Skandinaviji petak bio znan kao vjestičji šabat. Druga nordijska mitologija priča o svečanoj večeri koju je upropastio Loki, čije je pojavljivanje bacilo svijet u tamu i dovelo do smrti boga po imenu Balder. Loki je bo 13. gost na okupljanju.

Jedan od najstarijih pokazatelja straha od broja 13 dolazi nam iz povijesti Babilona. U poznatom Hamurabijevu zakoniku iz 18. st. pr. Krista, jednom od najstarijih zakonika u povijesti, zakoni su poredani prema brojevima koji idu do 12, a sljedeći je označen brojem 14. Babilonci su možda broj 13 smatrali nesretnim zbog Pjesme o Ištar, u kojoj trinaesti stih sadrži ime božice smrti.

Broj 13 oduvijek je bio smatran pomalo čudnim, za razliku od broja 12, koji je predstavljao 'potpunost'. To je vrijedilo, kako za 12 olimpskih bogova, tako i za 12 sati. I u godini je 12 mjeseci, toliko je znakova u zodijaku, kao i Isusovih apostola, dok se s druge strane vještice obično okupljaju u skupinama od 13.

A i petak se uvijek povezivao s lošom srećom, pa su tako rudari u nekim mjestima odbijali započeti rad u novom oknu krajem tjedna.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Petak 13. i moderna vremena

Strah od petka 13. nastavio se što se više nesretnih događaja zbivalo na taj dan, kako u povijesti, tako i u modernim vremenima. Tako, na primjer, i danas neki hoteli nemaju sobu broj 13, dok drugi, poput londonskog hotela Carlton, čak nemaju cijeli 13. kat. Neki putnički zrakoplovi nemaju red broj 13.

U petak 13. siječnja 2012. kruzer Costa Concordia potonuo je uz obalu Toskane. U nesreći je poginulo 32 ljudi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U petak 13. listopada 1972. Let 571 iz Urugvaja srušio se u Andama dok je prevozio članove ragbijaškog tima. Od ukupno 45 putnika, 29 ih je umrlo od ozljeda, promrzlina, gladi i lavine, dok je preostalih 16 čuvalo leševe umrlih u snijegu i jelo ih da bi preživjelo. Priča o urugvajskom Letu 571 postala je knjiga i film Alive, u kojem je pripovjedač i režiser John Malkovich, a preživjeli su postali nacionalni heroji.

Jednom dječaku posložile su se sve nesreće kada ga je u 13:13 sati jednog petka 13. pogodila munja i ostavila teške opekline. Bilo mu je 13 godina.

Kolovoza 1976. na petak 13., Daz Baxter iz New Yorka odlučio je cijeli dan ostati u krevetu kako bi izbjegao lošu sreću. No, radilo se o zlosretnoj odluci, jer se pod njegove zgrade urušio, a on je propao šest katova i umro.

A na petak 13. u svibnju 1981. Papa Ivan Pavao II. upucan je četiri puta. Izašao je iz bolnice nakon dva tjedna, ali se morao vratiti zbog infekcije pluća. Kasnije se u potpunosti oporavio.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na ovaj dan umrli su i brojni poznati, poput već spomenutog Tupaca Shakura, koji je preminuo 13. rujna 1996., šest dana nakon što je pogođen u drive-by pucnjavi.

Premijer Pakistana Malik Meraj Khalid umro je u petak 13. lipnja 2003, a ni burza nije izbjegla susret s lošom srećom. Tako su u petak 13. listopada 1989. svjetska tržišta pala kada nije prošlo otkupljivanje tvrtke majke aviokompanije United Airlinesa. Događaj je kasnije nazvan Crni petak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Boje li ga se ljudi stvarno?

Tvrtke za vjenčanja javljaju kako ljudi baš i nisu spremni zakazati svadbu za petak 13., a neka mjesta čak nude i velike popuste za ljude koji su spremni kockati se na taj datum. Podaci sa stranice TheKnot.com pokazali su da se 1345 parova manje vjenčalo na petak 13. 2012. u odnosu na sljedeći petak.

No, za ljude koji odbijaju da ih ovaj datum zastraši, petak 13. može biti i koristan. Tako nekretnine s kućnim brojem 13 mogu često biti osjetno jeftinije od susjednih.

Isto tako, petak 13. često je najjeftiniji dan za letenje jer mnogi izbjegavaju letjeti na ovaj dan iz straha da im se nešto ne dogodi. Kako brojni ljudi misle da broj 13 znači lošu sreću, manje su šanse da ćete morati dijeliti dobitak na lutriji ako izaberete upravo taj broj.