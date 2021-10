Uzavreli Poeta, zafrkant kojeg na Facebooku prati gotovo šezdeset tisuća ljudi, objavio je u četvrtak jesenski megamix naslovljen: Ultimativnim i aktualnim hitovima kontra poskupljenja, korone i ostalih nepogoda!

U nešto više od dvije minute osvrnuo se na niz aktualnih političkih i društvenih tema, pa je tako Anemissimu kroz montažu omogućio da otpjeva pjesmu "Benzina", Slatkim stožernicima "Vakcinu", Ćaćani "Kazni me, kazni", Peđi "Idi drugome", Tomchiti Wurst "Miki, Milane", Zlatku "Stop the VAR in Croatia, te Koli fet. ministar Alardović "Najbolje se živi".

Njegov rad začas je skupio više od tisuću lajkova i tristotinjak dijeljenja, a autoru su u komentarima brojni poručili da ih je nasmijao do suza.

"Kada si tužan, bezvoljan, razdražljiv i bez moneta, dopusti da te lirikom, prozom i videom utješi Uzavreli Poeta", naveo je u opisu svoje stranice taj meštar od humora i doista nam pomogao da neke teške teme barem na trenutak doživimo kao nešto zabavno i duhovito.

VIDEO MOŽETE POGLEDATI OVDJE