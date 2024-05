Sjećate li se Juninha Virgilija, mladića kojeg je cijeli svijet upoznao prije otprilike šest mjeseci zahvaljujući tome što se seksao s puncem iza leđe svoje supruge?

E, pa, čini se da je napokon odlučio izaći iz ormara jer se neki dan fotografirao s jednim brazilskim gay pornoglumcem te pritom najavio da će zainteresirani uskoro moći vidjeti kako su se zabavili.

Time je dovršena priča o njegovoj seksualnosti te je sada kristalno jasno da je sve donedavno lagao javnosti, a možda i samom sebi.

Podsjetimo, krajem studenog 2023., Camila Oliveira, 25-godišnja djevojka iz brazilske Araraquare, našla se u središtu nepamćene medijske oluje kad je na Facebooku objavila da je suprug vara s njezinim vlastitim ocem!

Da dvojica muškaraca održavaju ljubavno-seksualni odnos iza njezinih leđa, Camila je spoznala nakon što je iz puke radoznalosti zavirila u očev mobitel i u aparatu pronašla niz intimnih prepiski i snimaka.

Šokirana djevojka sve je to potom objavila na Facebooku, a njezina obiteljska drama ubrzo se pretvorila pravi u medijski cirkus.

Nekoliko dana potom Virgilio je pokušao objasniti što je dovelo do toga da je pao u zagrljaj Edielsona Oliveire, čovjeka čiju je kćer oženio, te je se ispred novinara pokušao sebe prikazati žrtvom.

Vezu s puncem opisao je toksičnom te je kazao da mu se davao jer se bojao za svoj život.

"Vrtjelo mi se u glavi od njegovih neprestanih prijetnji. Kada mi ne bi govorio da će me ubiti, kazivao mi je da će nekoga poslati da me ubije. Prijetio mi je također i da će mi oduzeti sina te je sve to skupa silno utjecalo na stanje mog uma", rekao je tada Virgilio.

"Morao sam igrati njegovu igru kako bih skupio protiv njega dokaze. Istina će kad-tad isplivati na vidjelo i cijeli Brazil će shvatiti što se dogodilo, odnosno, što je činio s mojim životom", dodao je tome pa punce nazvao monstrumom.

Pritom je negirao da je gay, ali sada je savršeno jasno da seks s puncem ipak nije bio jednostrani užitak.