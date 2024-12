Sjećate li se ovih reklama? Iako su nekima bile glupe, obilježile su djetinjstva devedesetih

Svi se mi s vremena na vrijeme prisjetimo dana kada su televizijske reklame bile pravo zabavno iskustvo – uz šarene slike, nezaboravne jinglove i simpatične likove koji su nas vodili kroz svijet proizvoda i usluga.

Podučavale su nas o najboljim slatkišima, sokovima i modnim trendovima, a sada nas možda podsjećaju i na jednostavne, sretne trenutke djetinjstva ili tinejdžerske godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izdvojili smo nekoliko legendarnih reklama koje su obilježile prošla desetljeća i uz koje je nostalgija neizbježna.

'Nemoj misliti na torticu'

Kraševa reklama za "Nemoj misliti na torticu" iz 1990-ih godina bila je pravi hit koji je ostavio snažan trag u kolektivnoj memoriji mnogih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U središtu ove legendarne reklame nalazi se simpatičan lik, koji svojim ponašanjem uspijeva nasmijati i zabaviti gledatelje.

Glavni junak drži torticu na špagi, koju pomiče lijevo i desno, u ritmu hipnoze. Svojim pomalo zbunjenim izrazom lica i posvećenim fokusom, lik iz reklame neprestano ponavlja rečenicu: "Nemoj misliti na torticu."

Karlovačko

Reklama za Karlovačko pivo, koja je postala vrlo popularna tijekom Svjetskog prvenstva u nogometu, prikazuje Brazilca koji pjeva kultnu hrvatsku pjesmu „Moj dom je Hrvatska”.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U reklami, Brazilac u tradicionalnoj brazilskoj nogometnoj opremi dolazi u Hrvatsku, gdje se nalazi u društvu lokalnih ljudi koji uživaju u pivu Karlovačko.

Pjesma „Moj dom je Hrvatska” koja odražava ljubav prema domovini, uz vrlo emotivan i zarazan ton, postaje simpatičan trenutak u reklami.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Daj još četiri Pana'

Reklama za Pan pivo postala je vrlo popularna zbog svoje humoristične i pomalo šarmantne dinamike među likovima.

U središtu reklame četiri muškarca sjede za stolom i kartaju Belot, te uživaju u opuštenom druženju, uz smijeh i zabavu. U jednom trenutku, jedan od njih s osmijehom poziva svoju suprugu: "Đurđa, daj još četiri Pana".

Bila je to fraza koja je postala gotovo kultna, toliko prisutna u svakodnevnom govoru da su je svi pamtili. Tada, kad bi se spomenula ta rečenica, nije bilo osobe koja nije odmah prepoznala kontekst i smjesta se nasmijala.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Idem kakati kod Karla'

Ova reklama je vrlo prepoznatljiva i humoristična, s elementima koji su je učinili popularnom i nezaboravnom. U reklami dječak dolazi kući iz škole i govori svojoj majci: "Mama, moram kakati!"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Majka, svedena na svakodnevne roditeljske brige, samo mu odgovara: "Pa ajde onda." No, dječak, umjesto da se uputi u kupaonicu, iznenadi majku odgovorom: "Idem kakati kod Karla".

Coca-Cola

Coca-Cola je, od svog osnutka, uspjela postati jedno od najprepoznatljivijih imena u svijetu oglašavanja, a njezine božićne reklame postale su gotovo nezaobilazan dio božićne tradicije.

Tijekom godina, reklame Coca-Cole su evoluirale i prilagodile se različitim vremenima, ali je jedna stvar ostala konstantna – snažna povezanost s osjećajem topline, zajedništva i veselja koji prate Božić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tele 2

Reklama za Tele 2 koja je postala vrlo prepoznatljiva u Hrvatskoj, imala je glavnog lika – crnu ovcu Gregora. Ova reklama bila je pravi hit i na neki način je postavila temelje za specifičan marketinški ton koji je brand Tele 2 nastavio koristiti u svojim kampanjama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Gregor je crna ovca koja na početku reklame priča svoju priču. Kroz humorističan i emotivan ton, lik Gregora prikazuje se kao netko tko nije mogao pronaći svoje mjesto u društvu jer je bio "drugačiji" od svih drugih.

Osjećao je da ne odgovara normama, kao da se ne uklapa u standardne obrasce, baš kao što je crna ovca uvijek bila izvan uobičajene slike stada. Zbog svoje različitosti, Gregor je bio nesretan i usamljen, pa je odlučio otići.

Međutim, sve se mijenja kada se zaposli u Tele 2.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Antonio, vruće mi je'

Reklama za Nestea ledeni čaj u kojoj djevojka govori svom partneru „Antonio, vruće mi je” postala je vrlo prepoznatljiva zbog svog simpatičnog i opuštenog tona, kao i jednostavne, ali efektne poruke o osvježavajućoj moći Nestea proizvoda.

Scena započinje usred ljetne noći gdje djevojka leži u krevetu i govori partneru "Antonio vruće mi je".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Antonio, kao ljubazan i pažljiv partner, odmah ustaje iz kreveta s odlučnim izrazom na licu. Odlazi do frižidera, otvara ga i uzima bočicu ledenog čaja.

Smireno, ali s osmijehom, on izlazi iz kuhinje s hladnim napitkom u ruci, te ga daje svojoj partnerici. Odmah nakon prvog gutljaja, njezino lice odražava trenutnu promjenu – odmah se osjeća bolje, rashlađeno i opušteno.

'Nije bilo jabuke?'

Reklama započinje dramatično. Muškarac u luksuznom automobilu vozi punom brzinom, te žustro prolazi kroz ulice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Njegovo lice odražava ozbiljnost situacije, a motor automobila zviždi dok se brzo kreće. On je imao samo jedan cilj – doći do trgovine po najomiljeniji sok za svoju ženu.

Dok on jurca, prijeti mu kiša koja neprestano pada, ali on ne odustaje. Kiša lije kao iz kabla, ali on i dalje gazi gas do kraja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Onda dolazi trenutak u kojem ga pratimo u još intenzivnijoj akciji – on trči kroz dvorište, koje je ispunjeno agresivnim psima. Psi laju, jurcaju za njim, ali on ne staje.

Nakon svega, napokon dolazi do trgovine, uzima Juicy sok i kreće natrag kući, još uvijek pod udarima kiše. Sav pokisao, s mokrom odjećom i izmučen, dolazi u sobu svojoj supruzi i veselog lica pruža joj sok.

Međutim, supruga hladno pogleda prema njemu i bez trunke suosjećanja pita: "A nije bilo jabuke?"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dorina 'Liža'

U reklami vidimo obitelj Kineza, gdje roditelji pokušavaju natjerati svog sina da pojede rižu. Scene su prikazane u tipičnom obiteljskom okruženju, s roditeljima koji su zabrinuti jer njihov sin odbija jesti rižu, što je vrlo često prikazano kao tradicionalni obrok u kineskim obiteljima.

Roditelji u tom trenutku pokušavaju razne metode da ga uvjere i motiviraju da pojede, ali on ostaje tvrdoglav i uporan u svom odbijanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zbunjeni njegovim ponašanjem, roditelji nisu sigurni što dalje poduzeti. I baš kada se situacija čini gotovo beznadnom, sin iznenada izvadi čokoladu Dorina iz džepa i uzbuđeno kaže: „Dorina liža!”

Ovaj trenutak u reklami odmah mijenja ton iz ozbiljnog u komičan. Iznenađenje na licima roditelja još je veće, jer su mislili da će problem s rižom biti glavni fokus, no sin je očigledno pronašao rješenje u svom omiljenom slatkišu.

Coca Cola Zero

Reklama za Coca-Colu Zero bila je vrlo kreativna i zabavna, a istovremeno je imala i nostalgičan element povezivanja sa starim Coca-Cola reklamama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U reklami su dva jezika prikazana kao glavne "karakteristike", svaka sa svojom osobnošću, a tu je i treći lik – oko.

Radnja reklame počinje tako što oko upita jezike zašto piju Coca-Colu Zero. Jezici, u tom tipičnom animiranom stilu, odgovaraju sa smijehom i humorom, te govore da je Coca-Cola Zero savršen izbor za sve one koji žele uživati u okusu Coca-Cole, ali bez šećera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oko, naravno, nije u mogućnosti popiti jer mu nedostaju usta, pa se jezici počinju šaliti na njegov račun - da bi trebao bolje iskoristiti svoj pogled, da "gleda sunce" umjesto da se brine o tome što može piti.