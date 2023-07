The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd, Nirvana, Guns n' Roses, Željko Krešelić i gudački trio iz Smorovaca... sve ove bendove itekako dobro znate, ma bez obzira u kojem desetljeću bili rođeni, ali znate li i to da su mnoge nadaleko poznate grupe svoje prve glazbene korake napravile pod drugačijim imenima?

Primjerice, Nirvana je isprva dijelila isti naziv s još jednom itekako poznatom rock grupom iz Los Angelesa, a prije nego što je postala slavna diljem svijeta, promijenila je još čak tri imena.

Spremni na naš nemilosrdan glazbeni izazov? Da? Mislite da ste dovoljno dobri? Onda pogledajmo u nastavku možete li prepoznati i ostale slavne "skrivalice" ispod njihovih nekadašnjih imena. Sretno!