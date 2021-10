Bez obzira na to što neki tvrde da smo izašli iz srednjovjekovnog mračnog doba, sljedeća priča ukazuje nam na to da to možda baš i nije posve točno. Eto, čini se da je još uvijek neoprostivi grijeh slušati heavy metal, pa tako jedna ravnateljica ovih dana vodi bitku za vlastiti posao jer voli Iron Maiden.

Nažalost, vijest nije nikakva šala, a nesretnica koja sada strahuje za radno mjesto zove se Sharon Burns i služi kao ravnateljica srednje škole Eden High School u St. Catharinesu, u kanadskom gradu od 140 tisuća ljudi.

Njezinu smjenu zatražili su gnjevni inkvizitori (pardon, roditelji), koji su na njezinim profilima na društvenim mrežama primijetili da obožava legendarnu britansku heavy metal skupinu osnovanu 1975. godine.

"Duboko smo uznemireni time što ravnateljica iskazuje simpatije prema sotonističkim simbolima i okultnim praksama na svojim javnim platformama.

Otvoreno prikazivanje sotonističkih simbola izravno je u suprotnosti s načelima velike većine obitelji koje predstavljaju školu.

I zato zahtijevamo da Sharon Burns bude smijenjena i tražimo drugoga ravnatelja koji će predstavljati vrijednosti obitelji u Edenu (Raju, u doslovnome prijevodu) ", napisali su roditelji u peticiji, uvjereni da se iznad njihove djece nadvila prijetnja da će ih ravnateljica odvesti izravno u naručje Sotone.

Na veliku žalost dotičnih, čini se da su klinci kroz pjesme Iron Maidena već prigrlili Nečastivog (naravno, sprdamo se malo), pa su u međuvremenu uputili pismo javnosti u kojem su se zauzeli za ravnateljicu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

"Smiješno je da nekoliko roditelja sudi o ulozi naše ravnateljice na temelju objave na Instagramu. Srednja škola Eden javna je škola. A ta ista ravnateljica uložila je toliko napora da podsjeti učenike da je naš Eden mjesto različitosti.

Čak je i cijelu jednu prostoriju pretvorila u sobu za molitvu, i to za studente koji prakticiraju druge vjere osim kršćanstva.

Sharon Burns učinila je naš Eden sigurnim gradom za toliko ljudi. Ona ne širi ništa osim ljubavi i dobrote, i vjerojatno je jedna od najboljih i najentuzijastičnijih ravnateljica koje je ova škola ikad imala", odgovorili su u svom priopćenju učenici škole i pokrenuli vlastitu peticiju za ostanak ravnateljice.

Peticiju možete potpisati čak i vi ako to želite (ovdje je link), a mi ćemo vam u nastavku prikazati tu "stravičnu" objavu zbog koje je izbio incident (možda da djeci prekrijete oči?)