Američka košarkašica Lauryn Mapusua nalazi se upravo pod pritiskom korisnik društvenih mreža, a odreda je svi nagovaraju da ostavi svog dečka. Naime, Lauryn je na TikToku upravo prikazala da je proputovala više od devet tisuća kilometara kako bi ga iznenadila i poljubila, ali i da je njemu bilo mrsko ustati s kreveta makar da je zagrli.

Očekivano, iz toga su brojni zaključili da mu uopće nije bilo drago što je vidi, a nekima je na pala i misao da on već neko vrijeme zasigurno ljubi drugu.

"Ovo je bilo bolno gledati";

"Hej, i moj suprug ti poručuje da ga moraš ostaviti";

"Djevojko, moj suprug s kojim sam u vezi preko 20 godina izgleda sretnije nakon što se vratim iz trgovine".

To su bile tek neke od poruka koje su dočekale Lauryn podno videa, no ona je svejedno uz zapis postavila pjesmu Ellie Goulding "Still Falling For You" (Još uvijek padam na tebe).

Inače, s Lauryn je u Švedsku doputovao njezin najbolji prijatelj iz djetinjstva (on je bio taj koji je sve i snimio), a kada su ga ugledali, mnogi tiktokeri su joj poručili da je to muškarac kakvog zapravo treba.

---