Ne znamo imaju li magijski rituali ikakvog učinka, nismo nikada isprobali, ali ako se oku nevidljive sile doista mogu uplitati u ljudske sudbine, rekli bismo da se Vladimiru Putinu ne piše dobro.

Eto, na internetu su se upravo pojavile njegove vudu lutkice u koje možete zabadati igle od jutra do sutra, a interesantan dio kaže da ih je već dvjestotinjak prodano na platformi Etsy, i to po cijeni od 215 kuna.

Za crnu vudu magiju mnogi vole reći da je jedna od najagresivnijih na svijetu, a zabadanje igli u lutkicu ima svrhu nanošenja patnje toj osobi.

Ove je osmislila i kreirala Portorikanka Di Di, koja je novinarima Daily Stara otvoreno kazala da joj je namjera, citiramo je, spriječiti ruskog predsjednika pri daljnjem stvaranju kaosa u svijetu.

Koliko su njezine lutkice učinkovite, veliko je pitanje, jer iskusniji "vuduisti" će vam reći da nije dovoljno samo napraviti nečiji lik. Da bi urok radio, poželjno je da lutkica u sebi sadrži nešto vezano uz tu osobu, možda komad odjeće, kosu ili krv.

Budući da nekako sumnjamo da je to tih "elemenata" došla, lutkice su vjerojatno samo to - lutkice - ali mnoge to očito svjedeno ne sprječava u želji da preko njih šalju negativnu energiju čovjeku koji prijeti nuklearnim uništenjem svijeta.