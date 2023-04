Leila Vidriales, atraktivna profesorica matematike iz Buenos Airesa, priznala je nedavno na svom profilu na TikToku da je svojedobno pribjegla lukavštini kako bi jednog posrnulog učenika, rođaka svog prijatelja, motivirala da prođe ispit.

Svjesna da prema njoj gaji osjećaje, Vidriales je dotičnom učeniku ponudila dejt ako položi što mora, pa u nastavku snimke prepričala da su oboje "odnijeli pobjedu".

Naime, mladić je počeo dolaziti k njoj na instrukcije, ozbiljno se prihvatio udžbenika, skripti i bilježnica, pa u konačnici prošao ispit s pozitivnom ocjenom.

"Ispunila sam obećanje i izašla s njim van. Bilo je to sasvim normalno druženje, sjajno smo se zabavili na kuglanju, ali je priča na tome i stala", kazala je Leila i naglasila da je to napravila jako mlada te da to više nikad nije ponovila.

---

---

---

---