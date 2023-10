Još u srednjem vijeku, istočni Europljani strahovali su od vampira, a na mrtvima, za koje se sumnjalo da bi mogli biti vampiri - izvršavali su razne rituale. Jedan takav primjer stiže iz Poljske gdje su arheolozi, na jednom groblju, pronašli ostatke djeteta još iz 17. stoljeća za koje se smatra da je bio vampir, javlja Danas.hr.

Ono je bilo staro pet do sedam godina, a pokopali su ga s licem prema dolje, dok mu je oko nogu pronađen lokot. Sve to jer su ljudi navodno strahovali da to dijete ne naudi živima povratkom iz mrtvih. Riječ je zapravo o staroj tradiciji pokapanja koja je pratila praznovjerje tog razdoblja. Arheolozi su otkrili još stotinu takvih grobova.

