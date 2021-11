Belgijski gradić Bree, smješten u flamanskoj pokrajini Limburg, prije nekoliko dana potresao je skandal jer se neki napaljeni par ušuljao u crkvu sv. Mihaela i poseksao nasred oltara.

Sve je to lijepo dokumentirao mobitelom, priču o oskvrnuću neogotičke crkve prenijeli su svi tamošnji portali, a sada je uslijedio i završni čin tog erotskog incidenta jer je policija identificirala i privela crvenokosu djevojku i njezina jednako vragolastog partnera.

Par je ispred policajaca odmah priznao djelo, a portal Nieuwsblad prenosi i za kakvu se kaznu odlučilo tamošnje tužiteljstvo.

Slikovito rečeno, dvojac je dobio jedno veliko "no, no, ne to više raditi", što u prijevodu znači da je od tužiteljstva strogo opomenut, te da mu je izrečena mjera posredovanja i konzultacija sa službama pravosuđa.

Drugim riječima, par će morati proći obuku koja ima za cilj navesti ga na razmišljanje što je počinio i na koji se način seks za oltarom odrazio na društvo.

Biskupija i vjernici su u međuvremenu "obnovili" oltar kako bi ga župnik mogao ponovno koristiti bez osjećaja nelagode. Na mjestu snošaja izrečena je molitva, a oltar je ujedno poškropljen svetom vodom kako bi mu bila vraćena prava namjena, prenose belgijski mediji.