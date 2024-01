Nesvakidašnji incident zabilježen je neki dan u ruskom gradu Brjansku. Naime, neimenovana profesorica kemije u jednoj tamošnjoj srednjoj školi skinula se usred radnog vremena i takva gola počela trčati po hodnicima.

Nastavnica se, pišu lokalni mediji, u jednom trenutku popela na treći kat i odlučila puštati papige iz kaveza, a netko od svjedoka uspio je zabilježiti trenutak kada je do nje stigla kolegica i sklonila je od pogleda učenika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U školu je potom stigla policija u prtanji liječnika, no do danas nije poznato što je točno dovelo do takvog njezinog ponašanja.

Navodno u njezinoj krvi nisu pronađeni tragovi alkohola i(li) opijata, a mediji su tome dodali da dotična profesorica u prošlosti nije izazivala probleme i da je u pitanju samohrana majka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa