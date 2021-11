KRIJE PRAVI IDENTITET / Postala je milijunašica zahvaljujući golišavim fotkama, ali nikad nije pokazala lice: 'Roditelji bi mi se odrekli da znaju čime se bavim'

Amerikanka (20) koja pod nadimkom Bambi Blue Hair objavljuje snimke i fotke na OnlyFans platformi za odrasle, zarađuje milijune, a nikad nije pokazala svoje lice. Nagađa se kako je dosad zaradila više od dva milijuna funti. Lice ne pokazuje ni na Instagramu kako nitko ne bi otkrio njezin pravi identitet jer bi je se roditelji odrekli. Priznala je da je prije radila "dosadan uredski posao" i zarađivala 100 dolara mjesečno, dok trenutno zgrće oko 250.000 dolara na mjesec. "Moji roditelji su veoma konzervativni, ali unatoč tome se slažemo. Ako bi saznali čime se zaista bavim, odrekli bi me se. Oni i dalje misle da radim u uredu, a zgodno je to što sada skoro svi rade od kuće, pa im nije čudno što ne idem na posao", izjavila je Bambi Blue Hair. Obitelj je u nekoliko navrata gotovo otkrila čime se bavi. Usred jedne zajedničke večere morala je otići do WC-a kako bi se nesmetano dopisivala s obožavateljem. "To je takav posao, morate uvijek biti dostupni. Jednom sam otišla na vjenčanje svoje prijateljice i shvatila da jedan od gostiju meni plaća za fotografije, ali nije me prepoznao jer sakrivam lice. Svakog dana sam u strahu da će me netko otkriti, a fanovi mi nude ogromne sume da im pokažem svoje lice. Ipak, zasad sam tome odoljela", ispričala je. Jedan fan joj je u zamjenu za otkrivanje identiteta ponudio plaćen let do Italije prvom klasom, a drugi 5000 dolara.