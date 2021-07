Isobel Morrey, 18-godišnjakinja iz Stoke-on-Trenta, uspjela je u prilično kratkom roku pobijediti problem s viškom kilograma, ali i vratiti samopouzdanje koje joj je uništio jedan razredni kolega kada je imala samo 11 godina.

Bila je u njega silno zaljubljena, a kada se napokon odvažila reći mu da joj se sviđa, odgovorio joj je da izgleda poput kita i poručio joj da ne želi da mu se više obraća.

Usporedba s golemom životinjom sada mu se itekako obila o glavu jer je od Isobel nedavno dobio odbijenicu nakon što joj je na Instagramu poslao privatnu poruku. Napisao joj je da se nisu dugo vidjeli, pa zauzvrat primio "seen".

"Nasmijalo me što se javlja nakon toliko godina i što me sada želi. Mlađa ja bi bila ponosna na to što sam mu uzvratila ignoriranjem. Istina, na trenutak me obuzeo osjećaj sitničavosti, ali krug je time zatvoren, zbog njega sam se kao dijete baš jako loše osjećala", prepričala je Isobel, koja je takozvanoj 5:2 dijeti pribjegla u ožujku 2020. godine.

Riječ je o dijeti koja sadrži povremeni post, ali u točno određenom ritmu i izmjeni dana posta s danima s normalnim unosom hrane. 5:2 dijeta sastoji se od pet dana unosa normalne količine hrane i dva dana restriktivne dijete sa samo 500-600 kilokalorija na dan.

Uz to je počela u sebe unositi i zdravije namirnice, a fascinantni rezultati vidljivi su na snimkama koje objavljuje na TikToku.