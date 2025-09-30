Policajac u zapaljenoj kući zatekao staforda, nije mu bilo na kraj pameti što će pas najprije učiniti

Policajac iz Aurore Michael Ely ostao je prilično iznenađen nakon što je 11. rujna provalio u zapaljenu kuću u želji da vide ima li koga kome treba pomoć.

Obitelj nije pronašao, ali su se u jednoj od soba susreo sa stafordom Oakleyjem, kojem je dim od zapaljenoga krova ugrožavao život.

No, iako se nalazio u opasnosti, Oakley je izmaknuo policajcu kako bi mu ukazao na nešto njemu jako važno - gdje se nalazi povodac!

Ispostavilo se da je Oakley naučio da se bez njega ne izlazi iz kuće, a njegova je reakcija oduševila silne korisnike društvenih mreža, čak do te mjere da je snimka samo na Facebooku skupila preko stotinu tisuća lajkova.

"U početku mi se učinilo da se Oakley opire pokušaju da mu pomognem, ali je ispalo da mi je htio pokazati gdje se nalazi njegov povodac. Potrčao je ravno prema njemu, a ja sam na to kazao: 'U redu, prijatelju, stavit ćemo ga ako ćeš se tako osjećati bolje", ispričao je Ely.

Tome je dodao da u požaru nitko nije ozlijeđen te naglasio da mu je obitelj bila silno zahvalna što je spasio "dobrog dečka" Oakleyja.