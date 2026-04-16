Platili jednu predstavu, gledali dvije: Ulovila ga je u kinu u društvu druge žene i priredila šou

U kazahstanskim se kinima ovih dana počeo prikazivati kirgistanski film "Perište", međutim to nije bila jedna predstava kojoj je jedna od publika neki dan svjedočila.

Naime, uoči prikazivanja filma u dvorani je izbila ljubavna drama, pa su radoznali ljudi imali priliku uživo vidjeti i kako to izgleda kada te supruga ulovi u društvu ljubavnice.

Obračun je trenutačno privukao pažnju prisutnih u dvorani, gotovo svi su se odmah uhvatili za mobitele, što je omogućilo i korisnicima društvenih mreža da se uvjere gdje je završio buket koji je preljubnik darovao ljubavnici.

Istina, mnogi su na društvenim mrežama izveli zaključak da je sukob bio odglumljen u svrhu promocije filma, ali ako je ljubavni trokut i bilo djelo neke marketinške agencije, zasad to nije potvrđeno.