Živimo u vremenima kada se na tisuće prelijepih djevojaka skidaju i seksaju ispred kamera, a milijuni muškaraca za to masno plaćaju. Otkako je nastala platforma Only Fans, veza između dvije zainteresirane strane nikad nije bila jednostavnija, ali donijelo je to i niz popratnih problema.

Jedan kaže da je Only Fans u brojnim partnericama probudio ljubomoru i gnjev, pa je u ime znatiželje i Lana iz Oxforda odlučila provjeriti imali njezin "voljenac" tamo račun i da li se u mraku svoje sobi veseli uz snimke drugih djevojaka.

"Želite li znati ima li vaš dragi račun na Only Fansu? Postoji jednostavan način da to otkrijete. Pokušajte napraviti račun pomoću njegovog e-maila.

Ako vam servis odgovori da ta adresa već postoji, eto vam odgovora. Tamo je i troši novac gledajući druge djevojke", pojasnila je Lana.

Pođete li njezinim stopama, ponese li vas radoznalost, imajte na umu da ta metoda ima i jednu veliku manu.

Naime, ako određena e-mail adresa nije zavedena u sustav Only Fansa, platforma će nakon prijave pošiljatelju poslati povratnu poštu, što znači da će vašem dragom ubrzo postati jasno da ste se odale špijunaži.