Nadzorna kamera uhvatila je trenutak kada su dva luda lopova slavodobitno plesala oko ogranka Londisa nakon što su osvojili jackpot od četiri milijuna funti (35,4 milijuna kuna) - prije nego što su sve izgubili.

Jon-Ross Watson (34) i Mark Goodram (38) otišli su u četverodnevni provod nakon što su osvojili novac na strugalici dok su bili na putovanju u Londonu. Ali njihova je radost bila kratkog vijeka. Naime, muškarci, koji žive u Boltonu, koristili su tuđu bankovnu karticu za kupovinu nagradne strugalice.

Snimka nadzorne kamere iz trgovine u Claphamu prikazuje trenutak u kojemu su kriminalci shvatili da su osvojili jackpot. Video, koji su objavili policajci, prikazuje Watsona kako pleše i skače uokolo, dok Goodram lupa šakama o pult prije nego što je gestikulirao prema radniku na blagajni.

Dobili su posprdni nadimak

Dvojac je odmah krenuo s trošenjem gotovine u glavnom gradu Engleske, ostavljajući malo bogatstvo po barovima i restoranima. Njihovi podvizi su im čak donijeli i nadimak "Blotto Louts" nakon što su na društvenim mrežama podijelili svoje snimke kako ispijaju koktele i šampanjac.

No, kada je Goodram pokušao potražiti novac od Camelota nakon pobjede u travnju 2019., slučajno se izlajao da nema bankovni račun. Šefovi tvrtke postali su sumnjičavi, a istražitelj Stephen Long započeo je istragu.

Goodram je rekao Longu da kartica koju je koristio za kupnju karte pripada prijatelju po imenu John, koji mu "duguje novac". Ali nije uspio izmisliti "Johnovo" prezime ili adresu. Tada je otkriveno da je ukradena kartica zapravo pripadala čovjeku po imenu Joshua Addyman.

Unatoč tomu što se obruč stezao oko njihovih vratova, Watson i Goodram krenuli su u ofenzivu. Watson, osuđeni provalnik, pokrenuo je medijski napad, rekavši za The Sun: "Moto lutrije glasi: 'To si mogao biti ti.' Pa, to smo i trebali biti mi."

“Šefovi Camelota zafrkavaju nas, vjerojatno zato što znaju da smo imali živopisnu prošlost i bili u zatvoru. Kakva šteta. Moraju nam isplatiti ono što smo osvojili. Trebao bih to potrošiti u Las Vegasu”, kukao je lopov za spomenuti portal.

U zatvoru na 18 mjeseci

Čak je tvrdio da mu je život "upropastila" tvrtka. "Na neki način mi je to uništilo život", rekao je za Bolton News. “Ljudi su me zvali đubretom i smijali mi se. Stalno sam depresivan. Ne mogu više u Bolton; kamo god idem, ljudi mi se smiju", rekao je.

Ali sada su obojica pokvarenih "pobjednika" u zatvoru na 18 mjeseci nakon što su priznali tri optužbe za prijevaru lažnim predstavljanjem.

Detektivka Michelle Wilkinson, iz tima za složene prijevare policije Manchestera, rekla je: "Ovo je bio prilično neobičan slučaj jer su šanse Goodrama i Watsona da dobiju na strugalici bile jedan naprama četiri milijuna."

“Na njihovu nesreću, svjesno su kupili ovu karticu na prijevaru. Iako veliki dobitci nikada nisu otišli u pogrešne ruke i nitko nije nastradao, nema sumnje da bi ti ljudi rado prihvatili ovaj novac bez grižnje savjesti zbog svojih nezakonitih načina da ga dobiju", kazala je detektivka.

"Budnost osoblja u Camelotu je za svaku pohvalu, a naknadna istraga našeg tima za složene prijevare osigurala je da su ova dva čovjeka s pravom iza rešetaka i da mogu naučiti prihvatiti kako su njihovi sebični i beskrupulozni postupci bili daleko od prihvatljivih", zaključila je.