Održana je izložba mačaka: Koju od njih biste vi proglasili pobjednicom?

ŠKOTSKI FOLD - Ove mačke su srednje do velike veličine, koja može biti bilo koje boje, čak i kaliko. Mužjaci obično teže četiri do šest, a ženke 2,7 do četiri kilograma. Cjelokupna tjelesna struktura, osobito glava i lice, općenito je zaobljena, a oči velike i okrugle.