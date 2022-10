Leteći automobil koji je izgradila kineska tvornica električnih vozila Xpeng Inc. izveo je svoj prvi javni let u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, i to u sklopu programa tvrtke za lansiranje svog proizvoda na međunarodnim tržištima.

X2 je letjelica s dva sjedeća mjesta i vertikalnim uzlijetanjem i slijetanjem (eVTOL što je kratica za "vertical take-off and landing") koji se podiže pomoću osam propelera - po dva na svakom uglu vozila - te koja može dosegnuti maksimalnu brzinu od 130 kilometara na sat.

"Idemo korak po korak prema međunarodnom tržištu", rekao je Minguan Qiu, generalni direktor za Xpeng Aeroht.

"Grad Dubai izabrali smo za prvi let jer je Dubai najinovatiniji grad na svijetu", objasnio je.

