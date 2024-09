Od dječjeg doplatka si je povećala grudi, napravila dizajnersku vaginu i kupila konja!

Marie Buchan, 42-godišnja nezaposlena majka osmero djece, po svemu sudeći dugi niz godina fantastično je živjela od novca poreznih obveznika. Naime, kako to piše Daily Mail, minulih se godina počastila operacijom grudi, dizajnerskom vaginom i konjem!

Gospođa Buchan, poznata i pod nadimkom Britanska kraljica socijalne skrbi, do danas je primila otprilike 600 tisuća eura za uzdržavanje brojne djece, a bijes tamošnje javnosti na sebe je navukla još 2018. godine nakon što se proširila informacija da je otputovala u Tursku kako bi si omogućila veće grudi.

Buchan je nekoć radila kao plesačica u krilu, ali je s vremenom shvatila da u ekstravaganciji može uživati i na račun države.

Na njezinu žalost, piše Daily Mail, premijer Sir Keir Starmer u utorak je najavio da će država pokušati suzbiti prijevare vezane uz naknade kako bi se uhvatila u koštac s problemom nezaposlenosti.

Kako će se to odraziti na život Buchan, vidjet ćemo, međutim vrijedi podsjetiti da si je nakon novih grudi pomoću laserskoga tretmana priuštila i takozvanu dizajnersku vaginu.

Štoviše, od beneficija si je svojedobno kupila i konja, međutim tog se hira kasnije odrekla jer je shvatila da je preskup.

'Za konja sam unaprijed platila 600 funti, a zatim sam morala plaćati dodatnih 100 mjesečno kako bih ga mogla držati u svom dvorištu. Hrana je stajala oko 25 funti mjesečno', rekla je gospođa Buchan, koja danas živi u Selly Oaku u Birminghamu.

Foto: Shutterstock

'To što sam primala beneficije nikada me nije kočilo u bilo čemu', pohvalila se svojedobno za tabloid The Sun.

U sustav beneficija ušla je s 19 godina kada je rodila prvo dijete te je svojedobno kazala da je odlučila živjeti na doplatcima kako bi se mogla posvetiti odgoju djece. Također je pojasnila da nije imala dovoljno poticaja za rad jer je njezinoj obitelji 'bilo bolje na novcu poreznih obveznika'.

Prethodno je dospjela na naslovnice i nakon što je izjavila da je bila prisiljena koristiti takozvane banke hrane kako bi prehranila svoju djecu zbog smanjenja naknada.

"Trenutačno živim na pomoći banaka s hranom jer su dvije moje kćeri sada starije od 16 godina zbog čega su mi smanjene beneficije poput dječjeg doplatka i poreznog kredita", rekla je 2021. godine.

Daily Mail je u zaključku podsjećanja na slučaj Buchan napomenuo da danas u Velikoj Britaniji živi gotovo tri milijuna ljudi bez posla zbog lošeg zdravstvenog stanja te da je u pitanju 500 tisuća više korisnika beneficija u odnosu na 2019.

"Očekuje se da će troškovi naknada porasti za 30 milijardi funti u sljedećih pet godina", priopćio je Ured za proračunsku odgovornost.