Obrazovanje ludom radovanje: Neuka TikTokerica zabunom čupala grčke zastave

Vjerujemo da ste do sada već višekratno imali priliku uvjeriti se da Amerikanci izunimno loše stoje s geografijom, da na to njihov obrazovni sustavi ne stavlja baš poseban naglasak, pa vas utoliko zasigurno neće pretjerano začuditi informacija da je neka djevojka iz New Jerseyja greškom počupala grčke zastavice s jednog restorana jer je bila uvjerena da predstavljaju Izrael.

Ako ništa drugo, TikTokerica koja je prosvjedovala u ime Palestine barem je pogodila boje, ali i ostavila u nevjerici zaposlenike tog restorana kojima je bilo potrebno nekoliko sekundi da shvate tko i što ima protiv Grčke i girosa usred Sjedinjenih Američkih Država.

"Oslobodite Palestinu, (psovka). Dobro znate da se tamo odvija genocid", vikala je bijesna prosvjednica sve dok joj nisu objasnili da udara po simbolu krive države.

"Stvarno, ovo nisu izraelske zastavice? Ups, moja greška", kazala je potom ta djevojka o čijem su se previdu u četvrtak raspisali i grčki mediji.

Zanimljivo, nakon što je ovih dana video postao viralan, vlasnika lokala ponovno je posjetila policija.

"Da, mogu vam potvrditi da video nije bio skeč. Incident se odvio prije osam mjeseci, protiv dotične djevojke sam podnio prijavu, međutim ništa se nije dogodilo", kazao je za portal Montclair Local gospodin Michalis, koji je, kako se slični incidenti ne bi ponavljali, sklonio zastavice države iz koje potječe.

