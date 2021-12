Paige Woolen primila je izravnu poruku na društvenim mrežama nakon što su njezine seksi snimke izazvale da se anonimna žena osjeća "stvarno neugodno", piše The Sun.

"Oduvijek sam osjećala superjaku povezanost sa svojim sljedbenicama i ako mogu izazvati jednu glavobolju manje na ovom svijetu, onda sam sretna", rekla je Paige. Američkoj manekenki, koja ima više od 17.000 lajkova pretplatnika na web stranici sadržaja za odrasle, anonimna je djevojka prošlog tjedna poslala privatnu poruku.

Poruka je glasila: "Hej, curice. Mrzim to raditi, ali moj muškarac se pretplatio na tvoju web stranicu i zbog toga se osjećam jako neugodno. Možete li ga blokirati, njegovo korisničko ime je ... i svaki mjesec ću vam dati iznos pretplate kako ne biste gubili novac."

Manekenka je odgovorila: "Odmah blokiram i ne brini o pretplati! xoxo."

Paige je prenijela interakciju na svoj sestrinski Instagram račun @dudesinthedm - koji se koristi za otkrivanje ljigavih komentara koje prima od muškaraca.

Paige je rekla: "Razumijem da je moj sadržaj vrlo sugestivan i uvijek ću svoje djevojke podržavati. Nije me briga je li to normalno, to je moj račun i osjećam se dobro što nisam 'problem' u nečijem umu ili vezi. Ako tvoj dečko, muž ili tko god prati moj račun, a ti to ne želiš, sa zadovoljstvom ću ih blokirati."

Sljedbenici su pohvalili manekenku za njezinu brzu akciju, komentirajući: "Imaš nevjerojatnu dušu. Veliko poštovanje, volim vidjeti žene koje podržavaju druge žene." Drugi je dodao: "Obožavam ovo!! Cure su najbolje".

Međutim, neki su taj čin manje odobravali. Jedan uzrujan sljedbenik je dodao: "Ovo je više nego toksično za sve koji su uključeni." Paige smatra da je učinila pravu stvar.

Paige je otvorila Instagram račun @dudesinthedm u travnju 2020. u pokušaju da istakne uznemiravanje na internetu s kojim se suočavaju modeli. Sada ima više od 73.000 sljedbenika, a Paige redovito objavljuje grozne razgovore s muškim sljedbenicima.

Dodala je: "Dakle, kada mi dečki tamo pošalju poruku o isisavanju mojih prdeža slamkom, mislim da je pošteno to objaviti na @dudesinthedm."