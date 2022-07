TikTok često se nalazi na meti kritika zbog upitne kvalitete većine sadržaja, ali mlađim generacijama svejedno je postao doručak, ručak i večera, između ostalog i zato što se tamo mogu promovirati na brz i jednostavan način.

A promocija u određenim slučajevima donosi i zaradu, pa je tako sredinom srpnja i stranica Hopper podsjetila tko su zapravo prvaci te društvene mreže i koliko uspijevaju uprihoditi od svojih snimaka.

Listu najuspješnijih predvodi 18-godišnja Amerikanka Charlie D’Amelio, djevojka koja se TikToku pridružila 2019. godine i koja se na svojim samim počecima proslavila plesom.

Charli D'Amelio do danas je skupila nešto manje od 145 milijuna pratitelja, a Hopper u nastavku članka tvrdi da ta mlada tamnokosa ljepotica po samo jednoj sponzoriranoj objavi zaradi 780 tisuća kuna!

Dobro ste pročitali, samo jedan njezin video omogućava joj da kupi novi stan, a spomenuta stranica ističe da je D'Amelio do danas zaradila više od dvadeset milijuna dolara, odnosno oko 150 milijuna kuna.

Među najuspješnijim tiktokerima su i Khabane Lame, Bella Poarch, Addison Rae i Will Smith, no kruna još uvijek stoji na glavi gotovo do jučer potpuno anonimne djevojke.

Podsjetimo, TikTok se nalazi u vlasništvu kineske tvrtke ByteDance Ltd, a prva verzija na tržište je stigla u rujnu 2016. godine.

