Nepalac iz dubrovačke Čistoće vratio se u svoje selo sa stilom, s helikopterom!

poraz u varaždinu /
Hrvatske tenisačice zaustavljene na korak do elite: Češka preživjela dramatičnu završnicu
Neobičan prizor privukao je mnoštvo mještana
Kako doznaje Dubrovački dnevnik, po dolasku u domovinu odlučio je unajmiti helikopter koji je njega i njegovu obitelj spustio izravno na livadu pored njihova sela.
Neobičan prizor privukao je mnoštvo mještana koji su s oduševljenjem dočekali helikopter, snimajući cijeli događaj desecima mobilnih uređaja.
Prema informacijama kojima raspolažemo, radnik Čistoće Dubrovnik za ovu je atrakciju izdvojio oko 800 eura – gotovo iznos svoje mjesečne dubrovačke plaće – za let koji je trajao svega pet minuta.