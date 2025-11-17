Nepalac iz dubrovačke Čistoće vratio se u svoje selo sa stilom, s helikopterom!

Kako doznaje Dubrovački dnevnik, po dolasku u domovinu odlučio je unajmiti helikopter koji je njega i njegovu obitelj spustio izravno na livadu pored njihova sela.

Neobičan prizor privukao je mnoštvo mještana koji su s oduševljenjem dočekali helikopter, snimajući cijeli događaj desecima mobilnih uređaja.

Prema informacijama kojima raspolažemo, radnik Čistoće Dubrovnik za ovu je atrakciju izdvojio oko 800 eura – gotovo iznos svoje mjesečne dubrovačke plaće – za let koji je trajao svega pet minuta.