Žena koja u Los Angelesu radi u "zabranjenim ulicama", prisjetila se jednog posebnog iskustva.

Seksualna radnica Mariah ispričala je za podcast kako joj je jedan muškarac platio 1000 dolara za seks, ali ga kasnije više nije vidjela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Penis pretrpio kobne posljedice

“Bio je jedan muškarac koji je platio tisuću dolara, ali je rekao da se nakon seksa nešto dogodilo njegovom penisu. Ne znam što točno, samo je rekao da mu ne funkcionira više – penis mu ne radi”, objasnila je.

Mariah radi u ozloglašenoj ulici Figueroa u južnom Los Angelesu. Stotine žena mogu se pronaći u gotovo bilo koje doba dana ili noći kako rade u području koje se nalazi u blizini nekoliko jeftinih motela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lokalna policija se žalila da ne mogu kontrolirati prostituciju u tom području otkako je guverner Gavin Newsom u siječnju prošle godine usvojio Zakon o sigurnijim ulicama za sve.

Foto: Screenshot YouTube Soft White Underbelly Foto: Screenshot YouTube Soft White Underbelly

Jedan lokalac je rekao za New York Post: "Prije se ova vrsta aktivnosti događala samo noću gdje je većina građana ne bi vidjela, ali sada je 24/7. Sada se možete provozati u 14 sati i vidjeti to. Obitelji prolaze i vide 10 djevojaka na uglu, kondome na tlu. Idete uličicama i vidite tipa u sred uličice i ženu kako izvode oralni seks. A mama i njezina djeca moraju onuda proći. To je smiješno, sve na otvorenom usred bijela dana. Samo Bog zna kakav utjecaj to ima na djecu koja ovo moraju vidjeti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mariah je priznala kako se osjeća: "Ponekad se osjećam kao da mi je život u opasnosti. Samo ne znam kamo će me to odvesti, ne znam što će se sljedeće dogoditi."

Njezina priča je poput mnogih drugih tužna priča o roditeljskom zanemarivanju i ranom zlostavljanju. "Da se radi o mojoj mlađoj sestri, ne bih htjela da je ovdje. Rekla bih joj da zna svoju vrijednost – da zna da je njezino tijelo hram”, uplakano je objasnila.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zaključila je: "Osjećam da je to zato što me muškarci često povrijede. Što se to više događa, to više ne mogu ući u vezu", piše Daily Star.