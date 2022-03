U vremena kada se ježimo od same pomisli da bi političari mogli pristiskati nekakve gumbe, pogotovo crvene i velike kakve smo do sada viđali u filmovima, eto i jedne genijalne ideje za sve vlasnike kafića ili noćnih klubova.

Kaže da postoji fantastičan način kako gostima omogućiti izvanrednu atmosferu čak i u WC-ima, pa u to ime hvala Engleskinji Abi Hindle što se odvažila i pristinula prekidač koji ju je dočekao na zidu lokala 'Perch in the Park' u Eastbourneu.

Oklijevala je ta 26-godišnja dama nekoliko trenutaka nakon što ugledala gumb na kojemu je pisalo "Pritisni! Što je najgore što se može dogoditi?", pa ostala i sama oduševljenja rješenjem nekog kreativnog uma.

Što ju je dočekalo? Pritisnite trokutić na snimci. Pritisnite. Što je najgore što se može dogoditi?