Situacije da se vjenčanja otkazuju neposredno prije vjenčanja svakako su moguće, ali jedna zauzima visoko mjesto na listi najluđih raskida zaruka. O tome je svjedočila Katie Schroeder, bivša fotografkinja vjenčanja, koja je ispričala što se dogodilo samo nekoliko dana prije ceremonije. Katie je fotografirala više od 200 mladenaca i kako kaže, vidjela je svega i svačega.

Ipak, rado izdvaja priču koja je nadmašila sve ostale, a dogodila se prije deset godina. Objasnila je da ju je mladenka nazvala u utorak kako bi otkazala vjenčanje koje je trebalo biti u subotu. Katie je zamolila mladenku da joj pošalje ovaj zahtjev na e-mail, kako bi imala pismeni dokaz o otkazivanju. Jedna je stvar bila prilično neobična za fotografkinju: mladenka je bila posebno vesela.

'Bila je sretna, što je bilo čudno'

"Ljudi kada otkažu vjenčanje tako blizu roka obično su ili jako ljuti ili jako tužni. Ona nije bila. Bila je sretna i bilo je čudno", kaže Katie koja je sljedeći dan primila e-poruku o otkazivanju, no od mladoženjine tete.

Mladoženjina teta platila je usluge fotografa i to je trebao biti vjenčani dar. Tada je Katie doznala da se mladenka vjenčala za drugoga u ponedjeljak, dan prije otkazivanja. Katie nije mogla sakriti svoju iznenađenu reakciju, jer nikada prije nije čula sličnu priču.

Čekala vojnika, uletio drugi

"Znam da je imala 18 godina, a on je radio u vojsci, pa ga nije bilo cijelo vrijeme. Plan je bio da mladoženja dođe kući na svadbu, no mlada je ušla u drugu vezu dok njega nije bilo “, rekla je Katie i otkrila da se tvrtka za koju radi sažalila nad mladoženjom, zbog čega su joj nadređeni odlučili vratiti novac dat za neispunjene usluge. "Budući da sam dugi niz godina u vojsci, mogu potvrditi da ovo nije rijetka pojava. To je tako tužno", napisao je netko u jednom od komentara na Katein video.