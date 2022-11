Studentica Annie McElvein (25) iz Queenstowna na Novom Zelandu odlučila se odvažiti i imati šiške, ali nije očekivala da će na kraju izgledati poput hobita iz "Gospodara prstenova", piše Daily Star.

Annie ima kovrčavu kosu i htjela je imati šiške, no ni sanjala nije da će nakon izlaska iz frizerskog salona izgledati poput hobita iz "Gospodara prstenova".

Annie je ostala šokirana kada je po povratku iz frizerskog salona oprala kosu te je nakon što se pogledala u zrcalo shvatila da sliči na Froda Bagginsa.

Srećom, Annie je oduševljena ishodom jer "uživa izgledati drugačije" i nada se da će jednog dana upoznati glumca Elijaha Wooda koji je glumio Frodu.

'Nisam tražila da izgledam kao on'

"Samo sam mislila da bi bilo zabavno imati šiške, a na kraju sam izgledala kao Frodo Baggins. Nisam tražila da izgledam kao on, ali nisam uznemirena zbog toga. Ja sam veliki obožavatelj 'Gospodara prstenova', pa sam na koncu bila zadovoljna novim izgledom", kazala je Annie.

Nakon što je objavila video o tome na TikToku, Annie je dobila tisuće komentara oduševljenih pratitelja, a njen snimak pregledan je preko osam milijuna puta.

Neki od njih našalili su se da bi Annie i Frodo mogli biti "blizanci", a sada se ona nada da bi njezin novi look mogao zapeti za oko Elijahu Woodu.

"Kad kažem da sam najveći obožavatelj 'Gospodara prstenova', to znači da mogu provesti sate dnevno gledajući videe na YouTubeu. To je ono o čemu pričam na zabavama. Nadam se da će Elijah vidjeti da izgledam poput njega. Voljela bih ga upoznati, a možda bi on želio upoznati mene", rekla je Annie.