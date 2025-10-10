Muškarca od 272 kilograma morali s dizalicom izvlačiti iz stana! Susjed snimio spašavanje

Muškarac težak čak 272 kilograma spašen je iz svog doma na Floridi uz pomoć dizalice i palete za transport, otkrila je svijetu šokantna snimka podijeljena na internetu.

Neimenovani nesretni čovjek podignut je na sigurno nakon što je u utorak pretrpio "iznenadnu medicinsku krizu" u West Palm Beachu, rečeno je u izvješću Hype Fresha.

Zbog svoje veličine i javnosti neotkrivenih zdravstvenih komplikacija nije mogao spustiti se niz stubište niti izaći kroz vrata. Umjesto toga, spasioci su iskoristili kran i kamion kako bi ga podigli iz kuće i prevezli u bolnicu.

Spasioci su također morali izrezati dio zida zajedno s dijelom balkonske ograde. Vatrogasci su zatim pažljivo položili pacijenta na čvrstu paletu obloženu jastucima prije nego što su ga spustili na tlo gdje ga je čekala hitna pomoć.

U utorak je u spasilačkoj misiji sudjelovalo desetak ljudi te se is snimke čini da je bila uspješna. Video objavljen na Instagramu privukao je lavinu komentara, a mnogi su izrazili zabrinutost za sigurnost muškarca.

Snimka je obišla svijet u trenutku kada bi velika promjena u novim zdravstvenim smjernicama mogla dovesti do porasta pretilosti među Amerikancima.

Naime, više od 100 milijuna Amerikanaca koji se kvalificiraju kao prekomjerno teški mogli bi se naći u kategoriji pretilih prema novouvedenim standardima.