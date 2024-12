Muškarac pokazao nevjerojatan trik za brže kićenje bora: Treba vam samo jedna stvar i malo hrabrosti

Badnjak je dan kada se obitelji okupljaju, dom ispunjava mirisom božićnih kolača, a svečana atmosfera preuzima svaki kutak doma. Jedan od najvažnijih trenutaka ovog dana svakako je kićenje božićnog bora, kojem, s vesele i mali i veliki.

No, usred užurbanosti priprema za Badnjak, mnogi traže načine kako si olakšati ovaj proces, a pritom zadržati svu čaroliju i ljepotu ovog tradicionalnog rituala. Upravo je jedan korisnik Instagrama nedavno postao hit zahvaljujući kreativnom triku koji je podijelio sa svojim pratiteljima.

Kako je to postigao?

Simpatični korisnik društvenih mreža odlučio je unijeti dašak kreativnosti i humora u tradicionalno kićenje bora, koristeći ni manje ni više nego – automobil. Otvorio je prozore na automobilu, rukom držao svjetlosne lampice te kružio oko božićne jelke.

Dok je jurio automobilom oko jelke, lampice su se lagano prebacivale preko grana, te se ravnomjerno rasporedile.

'Ozbiljna vještina'

Ovaj neobični trik izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama – neki su korisnici bili oduševljeni njegovom kreativnošću, dok su se drugi šalili kako je pronašao najbolji način da "automatizira" božićne pripreme.

"To je impresivno. Ja bih srušio drvo i prevrnuo auto nekoliko puta za isti učinak", "To je već ozbiljna vještina", "Tko to još pokušava učiniti u dnevnoj sobi?", "Točno kako biste to trebali učiniti", "Ovo bi trebala biti reklama za automobile", "Ovo je najbolja stvar koju sam ikad vidio", "Čini se da ti za Božić treba novi set guma", pisali su mu.

