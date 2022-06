Svijet je prepun tematskih ugostiteljskih objekata, a posljednjih dana sve se više priča o onom iz Melbournea. Naime, u tom restoranu najnormalnija je stvar da vas konobari vrijeđaju kao zadnjeg neprijatelja, a vlasnici u svemu tome uživaju jer im bezobrazluk donosi pozamašan novac.

Upravo tako, u restoran "Karen's Diner" gosti namjerno dolaze kako bi bili ponižavani, a posao ide toliko dobro da vlasnici do kraja godine planiraju otvoriti niz podružnica diljem svijeta, od New Yorka do Londona.

Ime Karen posljednjih je godina postalo internetski sinonim za bezobraznu, drsku i na*rkanu ženu (ispričavamo se na vulgarnom izrazu, ali doista se na to misli), a djelatnice lokala tako i komuniciraju s gostima.

Hoće im opsovati, izvrijeđati ih, a novinar emisije A Current Affair na vlastite se uši nedavno uvjerio kako su nekoj gošći rođendan čestitale uz stihove: "Pa sretan rođendan draga, ma koga zapravo boli ***** kako se zoveš".

Doduše, gledateljima je prenio i nešto pozitivnih dojmova, a jedan kaže da je klopa u lokalu bila zapravo bila vrlo dobra. Cijene ipak nije spomenuo.

