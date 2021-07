Sutkinja Suda za prekršaje u Budvi, Ivana Vukasović, kaznila je novčano s po 450 eura tri ukrajinske državljanke zbog kršenja Zakona o javnom redu i miru nakon što su se citiramo, bestidno ponašale na putu u Škaljarima.

Portalu Vijestima ta je informacija neslužbeno potvrđena u budvanskom Sudu za prekršaje.

Naime, Ukrajinke D.O (19), V.R (21) i R.K (21) je kotorska policija privela u četvrtak oko 15 sati, i to nakon što su se na javnom mjestu skinule go gola, polijevale vodom iz vatrogasnog vozila i pritom desetak minuta fotografirale.

Time su počinile prekršaj iz člana 7 st 2. Zakona o javnom redu i miru

"Novac su dužne uplatiti odmah prije pravomoćnosti rješenja na žiro-račun Budžeta Crne Gore. Okrivljene mogu platiti dvije trećine izrečene novčane kazne, i to ako se one i Uprava policije odreknu prava na žalbu", pojašnjeno je u presudi.

UPOZORAVAMO NA EKSPLICITAN SADRŽAJ SNIMAKA, NISU PRIMJERENE OSOBAMA MLAĐIM OD 18 GODINA!

