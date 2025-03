Mistična Baba Vanga: Koliko se proročanstava ispunilo i čeka li nas mračna budućnost?

Baba Vanga, slijepa bugarska proročica, poznata i kao 'Nostradamus Balkana', ostavila je iza sebe niz proročanstava koja i danas intrigiraju svijet. Rođena kao Vangelija Pandeva Dimitrova 1911. godine, izgubila je vid u oluji, ali je, prema predaji, stekla sposobnost predviđanja budućnosti.

Njezina proročanstva sežu sve do 5079. godine, a obuhvaćaju širok spektar događaja, od prirodnih katastrofa i političkih previranja do tehnoloških proboja i susreta s izvanzemaljcima. No, koliko su njezina proročanstva doista točna i koliki je njihov stvarni omjer ostvarenosti?

Babi Vangi se pripisuju brojna proročanstva koja su se, navodno, obistinila. Među najpoznatijima su:

Potapanje podmornice Kursk

Još 1980. godine, Baba Vanga je predvidjela da će "Kursk biti prekriven vodom". Godine 2000., ruska nuklearna podmornica Kursk potonula je u Barentsovom moru, pri čemu je poginulo svih 118 članova posade. Iako je Vanga spomenula grad Kursk, mnogi ovo tumače kao ispunjenje proročanstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Napadi 11. rujna

Navodno je 1989. godine izjavila da će "čelične ptice" napasti Ameriku. Mnogi ovo povezuju s terorističkim napadima na Svjetski trgovački centar u New Yorku 11. rujna 2001. godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbor Baracka Obame

Baba Vanga je točno predvidjela da će 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država biti Afroamerikanac, što se i dogodilo izborom Baracka Obame.

Ostala značajna predviđanja

Pripisuju joj se i predviđanja smrti princeze Diane, tsunamija u Indijskom oceanu 2004. godine, Černobilske katastrofe, raspada Sovjetskog Saveza, pa čak i vlastite smrti 11. kolovoza 1996. godine. The Times of India navodi da su proročanstva vezana i za atentat na Indiru Gandhi.

Mračna vizija budućnosti?

Za 2025. godinu, Baba Vanga je navodno predvidjela niz uznemirujućih događaja:

Veliki sukob u Europi: Predviđa se veliki sukob na europskom tlu, potencijalno s nuklearnim posljedicama, a neki to povezuju s ratom u Ukrajini.

Susret s izvanzemaljcima: Vanga je navodno predvidjela kontakt s izvanzemaljskim civilizacijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cyber napadi: Predviđa se "cyber kolaps", odnosno koordinirani cyber napadi na ključnu infrastrukturu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prirodne katastrofe: Očekuju se ozbiljne prirodne katastrofe, uključujući potrese i poplave, povezane s klimatskim promjenama.

Ekonomski problemi: Predvidjela je ozbiljne ekonomske probleme u SAD-u.

Njezina daljnja proročanstva uključuju stvaranje novog izvora energije (2028.), porast razine mora (2033.), dominaciju islama u Europi (2043.), masovnu proizvodnju umjetnih organa (2046.), povratak komunizma (2076.), uspostavu podvodnih društava (2130.), neovisnost kolonije na Marsu (2183.), otkriće putovanja kroz vrijeme (2288.) i, konačno, kraj svijeta 5079. godine.

Problem s točnim omjerom pogođenih proročanstava

Odrediti točan omjer pogođenih proročanstava Babe Vange izuzetno je teško. Problem leži u nekoliko faktora. Prije svega nedostatak pisanih dokaza. Naime, većina njezinih proročanstava prenosi se usmenom predajom, što otvara prostor za iskrivljavanje i dodavanje detalja tijekom vremena. Ne postoje autentični, pisani zapisi njezinih riječi.

Drugo, nejasnoća i višeznačnost. Dakle, mnoga proročanstva su formulirana na nejasan i simboličan način, što omogućuje različite interpretacije nakon što se događaj dogodi. I na kraju, subjektivnost tumačenja - ono što se smatra "ispunjenim" proročanstvom često ovisi o subjektivnom tumačenju pojedinca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No da je u 2025. godini spominjala sukobe u Europi, to su prenijeli mnogi izvori te su pritom naveli da 2025. nosi krvave sukobe u Europi koji bi mogli rezultirati drastičnim smanjenjem stanovništva na Starom kontinentu.

Upitna brojka učinkovitosti

Neki izvori, poput The Times of India, navode da je postotak uspješnosti njezinih proročanstava oko 85%. Međutim, ova brojka je vrlo upitna i temelji se na selektivnom odabiru proročanstava i njihovom naknadnom povezivanju s događajima. Realnije je reći da je nemoguće utvrditi precizan postotak učinkovitosti. Postoje i izvori koji sumnjaju u vjerodostojnost proročanstava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Baba Vanga, bez obzira na kontroverze oko točnosti njezinih proročanstava, ostaje fascinantna figura. Njezine vizije budućnosti, bile one stvarne ili izmišljene, potiču na razmišljanje o neizvjesnosti svijeta i našoj ulozi u njemu. Njezina proročanstva i dalje bude zanimanje, potičući rasprave i nudeći, možda, utjehu ili upozorenje u nesigurnim vremenima.

POGLEDAJTE VIDEO Koja su se proročanstva ispunila?